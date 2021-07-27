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Вторник, 27 июля, 2021
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В Екатеринбурге муж-бизнесмен сутки избивал беременную супругу

Никита Брыкин
В Екатеринбурге муж-бизнесмен сутки избивал беременную супругу
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Возбуждено уголовное дело против жителя Екатеринбурга, который похитил и зверски избил 39-летнюю жену, пишет КП.

Выяснилось, что злоумышленник подкараулил супругу у работы в фитнесс-центре. Угрожая пистолетом, он усадил жертву в автомобиль и отвез в коттеджный поселок «Георгиевские Дачи». Там мужчина почти сутки избивал потерпевшую, не оставив на ее лице живого места.

Выяснилось, что недавно жена подала на развод, поскольку муж неоднократно поднимал на нее руку.

«Он бил руками и ногами, замахивался на меня утюгом, а я молила о пощаде», – рассказала жертва.

Злоумышленник пообещал сломать ей руки и ноги и открыть огонь из оружия при попытке побега. От врачей женщина узнала, что была беременна, однако из-за избиения она потеряла ребенка.

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