В Екатеринбурге 14-летняя девочка выпила пиво и умерла

Школьница в Екатеринбурге скончалась после того, как выпила крепкое пиво, сообщил телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, 14-летняя девочка пришла в гости к знакомому на съемную квартиру. Там они распили алкоголь. Вскоре школьника пожаловалась на плохое самочувствие и пошла в соседнюю комнату полежать.

Друг обнаружил ночью, что девочка тяжело дышит, после чего вызвал ей скорую. Врачи констатировали смерть ребенка.

Выяснилось, что накануне юная екатеринбурженка принимала таблетки, несовместимые с алкоголем. Точные причины смерти будут установлены после вскрытия.