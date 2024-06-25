Вторник, 25 июня, 2024

В ДТП в Спасском районе погиб 43-летний водитель

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

Госавтоинспекция Рязанской области сообщила о гибели одного из водителей в массовой аварии в Спасском районе.

Напомним, ДТП произошло 21 июня, на 75 километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское». Видео с места аварии публиковали очевидцы в социальных сетях.

Столкнулись автомобиль «Форд Фьюжен» под управлением 66-летнего жителя Рязани, автомобиль «ГАЗ Некст» под управлением 55-летнего водителя и автомобиль «ВАЗ 211540» под управлением 43-летнего местного жителя. Именно он погиб в результате происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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