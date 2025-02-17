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Происшествия

В ДТП в Скопинском районе пострадали трое детей и взрослая женщина

Валерия Мединская

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности ДТП с участием легковушек, в котором пострадали четыре человека — женщина и трое детей.

Сообщается, что всё случилось 16 февраля примерно в 9.20. На 37-м километре автодороги «Пехлец-Кораблино-Скопин» 47-летний местный житель за рулём «Лада Гранта», по предварительным данным, столкнулся с автомобилем  ВАЗ-1111 «Ока» под управлением 40-летней жительницы города Скопин.

В результате аварии женщина-водитель, а также её пассажиры — трое детей в возрасте 3-х, 6-ти и 8-ми лет получили травмы. Пострадавших доставили в медучреждение.

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По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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