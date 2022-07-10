Скончался 18-летний водитель, устроивший ДТП в Сапожковском районе

В ДТП в Сапожковском районе погиб 18-летний водитель.
Уточнённую информацию о ДТП на 62-ом километре трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В результате автокатастрофы скончался 18-летний водитель Toyota Camry. Все четверо находившихся в машине при ДТП вылетели из салона.
Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. По данным источника, сейчас готовится к вылету вертолёт санавиации для их перевозки в Рязань.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.