Татьяна Проводина

Скончался 18-летний водитель, устроивший ДТП в Сапожковском районе

Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области

В ДТП в Сапожковском районе погиб 18-летний водитель.

Уточнённую информацию о ДТП на 62-ом километре трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В результате автокатастрофы скончался 18-летний водитель Toyota Camry. Все четверо находившихся в машине при ДТП вылетели из салона.

Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. По данным источника, сейчас готовится к вылету вертолёт санавиации для их перевозки в Рязань.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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