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Происшествия

В ДТП с самокатчиками пострадали 33 человека, по вине пьяных водителей погибли 48 человек в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области по вине пьяных водителей погибли 48 человек. Об этом сообщает заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.

В 2024 году произошло 52 ДТП с участием самокатчиков в Рязанской области. Это на 44% больше, чем в 2023 году. В авариях с участием СИМ (средства индивидуальной мобильности) пострадали 33 человека. 

«Спрос на электросамокаты с каждым годом растёт. Госавтоинспекция совместно с администрацией Рязани проводят совещания, где разрабатываются меры безопасности», — отметил Сергей Москвин.

Как показывает статистика, в области ежегодно задерживают около 3000 водителей, которые садятся за руль автомобиля пьяными. В 2024 году зафиксировано 140 ДТП с участием водителей, находящихся под действием алкоголя. 179 человек в результате этих ДТП получили травмы, 48 погибли. За езду в нетрезвом виде к уголовной ответственности были привлечены 7 человек. 

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