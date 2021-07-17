В ДТП с «Камазом» в Рязанской области погибли три человека

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В результате ДТП в Александро-Невском районе Рязанской области погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 17 июля, в 06.40 на 322-м километре автодороги Р22 «Каспий». 50-летний водитель автомобиля «Шкода» из Московской области выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз» под управлением 22-летнего молодого человека.

На месте аварии скончались водитель легковушки и его пассажиры — 49-летняя женщина и 75-летний мужчина.

Проводится проверка.