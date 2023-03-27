Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

В ДТП с грузовиком в Рязанской области погиб 21-летний пассажир легковушки

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Захаровском районе 25 марта в ДТП погиб молодой человек, ещё один пострадал. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 2:10 на 563-м километре трассы Р132 Золотое кольцо. За рулём «Лады Калины» находился 20-летний житель Михайловского района. По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения. Его автомобиль столкнулся с грузовиком Iveco с прицепом под управлением 35-летнего рязанца.

Водитель «Лады» получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. 21-летний пассажир легковушки скончался на месте от полученных травм.

Проводится проверка случившегося.

В ДТП с грузовиком в Рязанской области погиб 21-летний пассажир легковушки

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