В ДТП с автобусом в Дубровичах пострадали четыре человека

Госавтоинспекция региона обнародовала подробности ДТП, которое вечером в пятницу, 24 мая, произошло в посёлке Дубровичи под Рязанью. Оно стало причиной многокилометровой пробки.

В ведомстве пояснили: примерно в 17 часов там столкнулись автобус «ПАЗ», за рулём которого находился 63-летний мужчина, и «Ниссан» под управлением 46-летней женщины. В результате ДТП понадобилась помощь медиков водителю и пассажиру иномарки, а также двум пассажирам автобуса.

Полицейским предстоит установить обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.