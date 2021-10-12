В ДТП под Рязанью пострадали дети

В результате ДТП под Рязанью пострадали трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 5 до 17 лет, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД,

Авария случилась в понедельник, 11 октября, в 08.25 на 60-м километре автодороги Рязань — Спас-Клепики. 27-летняя жительница Рязанского района, управляя автомобилем «Вортекс Естина», столкнулась с ехавшим в попутном направлении автомобилем «Киа Оптима» под управлением 43-летнего жителя Рязанского района.

Трое пассажиров «Вортекс» в возрасте 5, 7 и 17 лет получили травмы. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства происшествия уточняются.