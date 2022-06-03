21.3 C
Рязань
Пятница, 3 июня, 2022

В ДТП на улице Есенина пострадал человек

spot_img
Татьяна Проводина

В ДТП на улице Есенина пострадал человек

Авария произошла накануне около двух часов ночи в районе дома 82/26 по улице Есенина в Рязани. Предварительные данные сообщили в областном управлении МВД.

BMW под управлением 42-летнего жителя Рыбного врезался в стоявший впереди автомобиль Kia Rio, за рулём которого находилась 25-летняя жительница Рязани.

26-летний пассажир Kia Rio травмирован, мужчине оказали медпомощь. По факту происшествия проводится проверка.

В управлении МВД отметили, что за минувшие сутки в регионе зафиксирована 31 дорожная авария с причинением материального ущерба автовладельцам.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7