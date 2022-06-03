В ДТП на улице Есенина пострадал человек

Авария произошла накануне около двух часов ночи в районе дома 82/26 по улице Есенина в Рязани. Предварительные данные сообщили в областном управлении МВД.

BMW под управлением 42-летнего жителя Рыбного врезался в стоявший впереди автомобиль Kia Rio, за рулём которого находилась 25-летняя жительница Рязани.

26-летний пассажир Kia Rio травмирован, мужчине оказали медпомощь. По факту происшествия проводится проверка.

В управлении МВД отметили, что за минувшие сутки в регионе зафиксирована 31 дорожная авария с причинением материального ущерба автовладельцам.