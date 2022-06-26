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Воскресенье, 26 июня, 2022

В ДТП на трассе М5 Урал в Рязани погибла молодая женщина

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Татьяна Проводина

В ДТП на трассе М5 Урал в Рязани погибла молодая женщина

Инцидент произошёл сегодня около 6 утра на 186-ом километре автотрассы М5 Урал. Предварительную информацию сообщили в ГИБДД Рязанской области. 27-летний водитель автомобиля «Хёндэ Солярис», не справившись с управлением, въехал в мачту уличного освещения.

26-летняя пассажирка машины скончалась от полученных травм по дороге в медучреждение. В ДТП пострадали ещё два пассажиров — 27-летняя женщина и 28-летний мужчина, им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося.

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