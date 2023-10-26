В ДТП на Южной окружной Рязани загорелась «Газель»

В ДТП на Южной окружной в Рязани, которое произошло вечером 26 октября, загорелась одна из машин.

Видео аварии опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».

«ДТП Около свалки. Образовалась пробка, газель загорелась», — написал автор поста.

В ГАИ Рязанской области сообщили, что 30-летний житель Рязанского района на «Камазе», по предварительной информации, столкнулся с «Газелью», водителем которой был 19-летний житель Сасовского района.

Молодой человек получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

По факту ДТП проводится проверка.