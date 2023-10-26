В ДТП на Южной окружной Рязани загорелась «Газель»

В ДТП на Южной окружной в Рязани, которое произошло вечером 26 октября, загорелась одна из машин.
Видео аварии опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».
«ДТП Около свалки. Образовалась пробка, газель загорелась», — написал автор поста.
В ГАИ Рязанской области сообщили, что 30-летний житель Рязанского района на «Камазе», по предварительной информации, столкнулся с «Газелью», водителем которой был 19-летний житель Сасовского района.
Молодой человек получил травмы, ему потребовалась госпитализация.
По факту ДТП проводится проверка.