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Среда, 1 июня, 2022

В дорожной аварии с участием мотоцикла и автобуса пострадали оба водителя

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Татьяна Проводина

В дорожной аварии с участием мотоцикла и автобуса пострадали оба водителя

ДТП с участием автобуса и мотоцикла произошло накануне в Горроще. По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса «Форд Транзит» двигался на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с мотоциклом «Рейсер», которым управлял 34-летний житель Рязани. Авария произошла около часа дня возле дома 1/77 по улице Черновицкой, сообщает сайт управления МВД по области.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Управление МВД также отмечает, что за сутки на дорогах области зафиксировано 3 нарушения ПДД, совершённые водителями автобусов.

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