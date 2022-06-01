В дорожной аварии с участием мотоцикла и автобуса пострадали оба водителя

ДТП с участием автобуса и мотоцикла произошло накануне в Горроще. По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса «Форд Транзит» двигался на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с мотоциклом «Рейсер», которым управлял 34-летний житель Рязани. Авария произошла около часа дня возле дома 1/77 по улице Черновицкой, сообщает сайт управления МВД по области.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Управление МВД также отмечает, что за сутки на дорогах области зафиксировано 3 нарушения ПДД, совершённые водителями автобусов.