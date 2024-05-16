В Дядькове под Рязанью дети стреляли по домам из пневматики

В селе Дядьков под Рязанью дети стреляли по домам из пневматического оружия. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

— В Дядькове дети ходят по улицам с MP-40, стреляют по домам, стучат в двери и убегают, — написал автор поста.

Также выложено видео с призывом к узнавшим детей сообщить об их действиях родителям.