В Дядькове под Рязанью дети стреляли по домам из пневматики

В селе Дядьков под Рязанью дети стреляли по домам из пневматического оружия. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Подслушано в Рязани».
Также выложено видео с призывом к узнавшим детей сообщить об их действиях родителям.
В селе Дядьков под Рязанью дети стреляли по домам из пневматического оружия. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Подслушано в Рязани».
Также выложено видео с призывом к узнавшим детей сообщить об их действиях родителям.
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