Четверг, 16 мая, 2024

В Дядькове под Рязанью дети стреляли по домам из пневматики

Автор: 7info

Опубликовано

В селе Дядьков под Рязанью дети стреляли по домам из пневматического оружия. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

— В Дядькове дети ходят по улицам с MP-40, стреляют по домам, стучат в двери и убегают, — написал автор поста.

Также выложено видео с призывом к узнавшим детей сообщить об их действиях родителям.

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