В детсадах Скопинского района проходят выпускные балы

Во всех дошкольных образовательных учреждениях Скопинского района проходят выпускные балы. Об этом сообщили в районной администрации.

Выпускной в детском саду — очень важный праздник для детей и их родителей. Он приходит совершенно неожиданно. Казалось бы, только вчера родители привели своих малышей, а сегодня уже пора прощаться с этим уютным местом, которое стало для детишек настоящим вторым домом.

В Успенском ДОУ в этом году выпускаются 13 ребятишек. Педагогический коллектив учреждения подготовил для них настоящий праздник, на котором вместе с ребятами веселились и сказочные герои. А еще на празднике были песни, танцы и игры. Каждому выпускнику вручили дипломы об окончании детского сада и подарки.

В конце мероприятия ребята выпустили воздушные шары в небо, загадав при этом самые заветные желания.