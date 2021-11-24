В деревне Инкино Касимовского района сотрудники ДПС задержали пьяного водителя

При надзоре за дорожным движением в деревне Инкино Касимовского района внимание сотрудников ГИБДД привлек легковой автомобиль «Нива». Этот автомобиль с целью проверки водителя был остановлен. При общении с 40-летним местным жителем полицейские обнаружили, что у водителя имеются характерные признаки алкогольного опьянения.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования у водителя установлено 0,887 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на нарушителя административный протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, согласно которому за данное правонарушение предусмотрена санкция в качестве наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает общественность региона выступить за трезвое вождение на наших дорогах и обращается к жителям и гостям нашей области с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Возможно, именно Ваша информация поможет уберечь от трагедии и спасти чью-то жизнь. Уважаемые участники дорожного движения помните, что человек, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии, является потенциальным преступником!

Госавтоинспекция готова для сотрудничества с любыми общественными организациями и объединениями в части профилактики пьяного вождения, как то участие общественников в рейдах с нарядами ДПС ГИБДД, создание групп трезвого вождения в социальных сетях.

В эту работу может включиться буквально каждый житель области. Если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, можете сообщить об этом по телефону 02 (102/112 – с мобильных операторов), сотрудники полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения.