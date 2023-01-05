Четверг, 5 января, 2023
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В деле об убийстве ведущей из Вологды Азовской появились новые подробности

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Подозреваемый в расправе над радиоведущей из Вологды Анной Азовской приходится двоюродным братом убитой женщине из Кичменгского городка, сообщил портал «Вологда-Поиск» со ссылкой на источник.

Осенью 2020 года вологжанин Константин Капустин зарезал беременную супругу и пятилетнюю дочь, после чего бросил их умирать в горящем доме.

Теперь в убийстве подозревают Владимира Маклакова. По предварительной версии, 33-летний мужчина поехал с Азовской на Новый год в Москву. Там пара сняла квартиру. Третьего января молодые люди поссорились. Во время конфликта мужчина нанес сожительнице около 30 ножевых ударов.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Маклакова задержали в качестве главного подозреваемого.

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