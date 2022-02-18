В Дашково-Песочне и Недостоево могут продлить троллейбусную сеть

В рязанских микрорайонах Дашково-Песочня и Недостоево могут продлить троллейбусную сеть, сообщил начальник управления транспорта Рязани Вениамин Синяков на встрече с горожанами 16 февраля.

Так, есть планы пустить троллейбус от разворотного круга в Песочне до Новоселов 60, также до конечной остановки в Недостоево.

Синяков отметил, что вопрос строительства новой троллейбусной сети пока не стоит остро. По его мнению, главное сейчас — обновить подвижной состав.

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Также он заявил о намерении постепенно возрождать МУП «УРТ»