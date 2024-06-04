В Чувашии прогремел скандал с раздеванием учеников для допуска к ЕГЭ

Школьникам в селе Яльчики Чувашии пришлось раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ по русскому языку, пишет Mash со ссылкой на слова подростков.

Девочки и мальчики пожаловались, что они почти оголились перед охранниками, которые проводили досмотр.

«Несколько девочек словили истерику и позвонили родителям», – говорится в публикации.

В прокуратуру подали заявление, в котором указано, что одна из сотрудниц Рособрнадзора заставляла снимать ремни и задирать рубашки.

Надзорное ведомство и Минобразования региона начали проверку.

Телеграм-канал напомнил, что эта ситуация повторяет историю, произошедшую на прошлой неделе в одной школ Воронежа.