Вторник, 4 июня, 2024

В Чувашии прогремел скандал с раздеванием учеников для допуска к ЕГЭ

Автор: powder

Опубликовано

Школьникам в селе Яльчики Чувашии пришлось раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ по русскому языку, пишет Mash со ссылкой на слова подростков.

Девочки и мальчики пожаловались, что они почти оголились перед охранниками, которые проводили досмотр.

«Несколько девочек словили истерику и позвонили родителям», – говорится в публикации.

В прокуратуру подали заявление, в котором указано, что одна из сотрудниц Рособрнадзора заставляла снимать ремни и задирать рубашки.

Надзорное ведомство и Минобразования региона начали проверку.

Телеграм-канал напомнил, что эта ситуация повторяет историю, произошедшую на прошлой неделе в одной школ Воронежа.

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