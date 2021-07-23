В Чите осудили застрелившего 9-летнюю девочку мужчину

- Advertisement -

Забайкальский краевой суд вынес приговор жителю Читы, который убил 9-летнюю девочку. Ему назначили 17 лет колонии строго режима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Старший помощник главы следственного управления СК по региону Егор Марков отметил, что дело вызвало широкий резонанс. Следователям удалось найти неопровержимые доказательства вины мужчины.

Ранее он уже был судим по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью».

Напомним, все произошло 17 февраля. В тот день осужденный пришел в гости к матери, где выпил алкоголь. Тогда он начал ссориться с соседями. В какой-то момент отец девочки ушел в магазин, а она осталась дома.

В своем предсмертном видео она расскажет, что боялась сильных стуков в дверь. Через 20 минут она подойдет ко входу, где получит смертельное ранение из оружия осужденного.