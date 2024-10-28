Понедельник, 28 октября, 2024
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В четырёх регионах РФ усилится ветер, ожидается снег

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

На этой неделе в четырёх регионах России ожидаются снегопады и ветер скоростью до 30 м/с. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, на юге Камчатки в ближайшие дни пройдут дожди и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица, скорость ветра на полуострове составит около 25 м/с. В самых южных районах региона порывы ветра могут достигать 25-30 м/с.

Метеоролог также отметил, что в начале недели на севере Красноярского края, из-за прохождения фронтального раздела, ожидаются сильные снегопады, метели и ветер до 21 м/с.

Кроме того, в Архангельской области и Ненецком автономном округе прогнозируются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, с усилением ветра до 22 м/с.

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