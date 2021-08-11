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Четверг, 12 августа, 2021
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В Чебоксарах мужчина приставал к пятилетней девочке на скамейке возле ее дома

Елена Лобанова
В Чебоксарах мужчина приставал к пятилетней девочке на скамейке возле ее дома
Фото из социальных сетей
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В Чебоксарах мужчина приставал к пятилетней девочке. Домогательства происходили на скамейке возле дома ребенка. Об этом сообщает Life

Все произошло 6 августа. Тогда домогательство заметили жители дома. Они сразу же вызвали полицию и рассказали, что 44-летний мужчина силой удерживал ребенка. 

— Он держал девочку на коленях, целовал и совершал другие насильственные действия сексуального характера. При этом девочка пыталась вырваться и кричала, — говорится в сообщении. 

Сейчас девочка дома. В ближайшее время с ней будут работать психологи.

Злоумышленника задержали. Оказалось, что подозреваемый живет в том же доме, где и семья ребенка. На допросе он заявил, что ничего не помнит, поскольку был пьян.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

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