В Чебоксарах мужчина приставал к пятилетней девочке на скамейке возле ее дома

- Advertisement -

В Чебоксарах мужчина приставал к пятилетней девочке. Домогательства происходили на скамейке возле дома ребенка. Об этом сообщает Life.

Все произошло 6 августа. Тогда домогательство заметили жители дома. Они сразу же вызвали полицию и рассказали, что 44-летний мужчина силой удерживал ребенка.

— Он держал девочку на коленях, целовал и совершал другие насильственные действия сексуального характера. При этом девочка пыталась вырваться и кричала, — говорится в сообщении.

Сейчас девочка дома. В ближайшее время с ней будут работать психологи.

Злоумышленника задержали. Оказалось, что подозреваемый живет в том же доме, где и семья ребенка. На допросе он заявил, что ничего не помнит, поскольку был пьян.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».