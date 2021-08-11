В Чебоксарах мужчина приставал к пятилетней девочке на скамейке возле ее дома

В Чебоксарах мужчина приставал к пятилетней девочке. Домогательства происходили на скамейке возле дома ребенка. Об этом сообщает Life.
Все произошло 6 августа. Тогда домогательство заметили жители дома. Они сразу же вызвали полицию и рассказали, что 44-летний мужчина силой удерживал ребенка.
Сейчас девочка дома. В ближайшее время с ней будут работать психологи.
Злоумышленника задержали. Оказалось, что подозреваемый живет в том же доме, где и семья ребенка. На допросе он заявил, что ничего не помнит, поскольку был пьян.
Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».