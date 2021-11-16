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Вторник, 16 ноября, 2021
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В Чебоксарах агрессивный мужчина зверски избил прохожего и уехал на машине

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Накануне вечером житель Чебоксар избил случайного прохожего. Видео с места событий опубликовано в группе Про Город в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел возле дома на Юрия Гагарина. На кадрах видно, как пассажир легковушки набросился на незнакомца, который шел по дороге.

Злоумышленник наносил жертве удары руками и ногами. Потерпевший упал и ударился головой о припаркованную машину. Мужчина продолжил избивать лежачего беззащитного пешехода, после чего поднял его и швырнул об асфальт. Наконец агрессор ударил его ногой по голове.

К месту случившегося подбежали очевидцы, а нападавший сел в легковушку и уехал. Очевидцы сообщают, что у побитого мужчины было разбито лицо и шла кровь.

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