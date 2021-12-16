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Четверг, 16 декабря, 2021
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В центре Рязани задержали женщину, уклоняющуюся от обязательных работ

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В Железнодорожном районе Рязани полиция задержала 35-летнюю жительницу Мордовии, которая была объявлена в розыск УФСИН России как осужденная по ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования), сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Уточняется, что полицейские заметили, что поведение женщины выходило за рамки общепринятого. После проверки документов было принято решение доставить её в отдел для пробития по информационным базам. 

По данным правоохранителей, женщина уклонялась от обязательных работ и разыскивается полицией как потерявшая связь с родственниками.

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В ближайшее время она будет передана инициаторам розыска

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