В центре Рязани задержали женщину, уклоняющуюся от обязательных работ

В Железнодорожном районе Рязани полиция задержала 35-летнюю жительницу Мордовии, которая была объявлена в розыск УФСИН России как осужденная по ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования), сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Уточняется, что полицейские заметили, что поведение женщины выходило за рамки общепринятого. После проверки документов было принято решение доставить её в отдел для пробития по информационным базам.

По данным правоохранителей, женщина уклонялась от обязательных работ и разыскивается полицией как потерявшая связь с родственниками.

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В ближайшее время она будет передана инициаторам розыска