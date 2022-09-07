В центре Рязани столкнулись две легковушки под управлением пенсионерок

В Рязани столкнулись два легковых автомобиля, за рулём которых находились пенсионерки. Предварительные данные о происшествии сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария произошла 6 сентября около 9:40 возле дома 29 по улице Есенина. 60-летняя жительница областного центра, управляя Opel Zafira, не предоставила преимущества в движении и столкнулась с Hyundai Solaris, за рулём которого находилась 75-летняя рязанка.

Водитель Hyundai пострадала при аварии, ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка случившегося.