В центре Рязани срубили редкую рябину

В центре Рязани, у остановки «Художественный музей», спилили редкую для города форму рябины — «плакучую», сообщает группа «Деревья и кустарники Рязани».

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Дерево с низкой извилистой кроной представляло собой «плакучую» форму рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia «Pendula»), которая размножается только прививкой. Её декоративный эффект достигается длительное время, когда крона разрастается вширь.

Специалисты отмечаются, что Sorbus aucuparia «Pendula» представлена в Рязани единичными экземплярами. Самое старое дерево находится в сквере на перекрёстке улиц Свободы и Радищева.

За остановкой «Художественный музей» росли две таких рябины. В апреле у одной из них опилили крону, в начале мая — срубили полностью.