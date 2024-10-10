Четверг, 10 октября, 2024

В центре Рязани отключился свет, не работают светофоры

Автор: Алексей Самохин

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Днём 10 октября в центре Рязани произошло отключение электричества на нескольких улицах. 

По информации телеграм-канала «Рязинформбюро», свет отключен на улицах Введенской, Горького, Яхонтова, Фрунзе, Садовой, Чапаева, Татарской, Дзержинского, Гагарина, Пушкина, Семашко и других. 

Причина – механическое повреждение кабеля одним из местных застройщиков.

В результате отключились некоторые светофоры. В частности, на оживлённом перекрёстке улиц Ленина и Свободы движение транспорта регулируют сотрудники ГИБДД. 

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