В центре Рязани отключился свет, не работают светофоры

Днём 10 октября в центре Рязани произошло отключение электричества на нескольких улицах.

По информации телеграм-канала «Рязинформбюро», свет отключен на улицах Введенской, Горького, Яхонтова, Фрунзе, Садовой, Чапаева, Татарской, Дзержинского, Гагарина, Пушкина, Семашко и других.

Причина – механическое повреждение кабеля одним из местных застройщиков.

В результате отключились некоторые светофоры. В частности, на оживлённом перекрёстке улиц Ленина и Свободы движение транспорта регулируют сотрудники ГИБДД.