Четверг, 17 августа, 2023
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В центре Рязани ограничат движение на время празднования Дня города

7info
Площадь Ленина, Рязань
Фото: администрация Рязани

В Рязани для проведения праздничных мероприятий по случаю Дня города ограничат движение транспорта, сообщает сайт мэрии.

Планируется несколько этапов перекрытия дорог.

С 8 часов 17 августа закроют часть дороги от улицы Новослободской до дома № 36 на Лево-Лыбедской. Проезд разрешат служебному транспорту.

С 20.00 24 августа до 22.00 25 числа закроют проезд за памятником Ленину.

25 августа с 11.00 до 15.300 вводятся ограничения около Театра драмы, также закроют часть парковки на Театральной площади.

26 августа с 21.00 до 23.00 27 августа закроют проезд по Малому шоссе.

27 августа с 18.00 до 22.30 перекроют район площади Победы, где планируется проведение праздничного концерта.

Территорию около цирка закроют с 18.30 до 23.00 24-26 числа.

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