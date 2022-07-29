В центре радиологии Минздрава создали препараты против тяжелых форм рака

Российские медики исследуют новый метод борьбы с раком на последних стадиях — радиоактивные лекарства, рассказал «Известиям» в пятницу, 29 июля, директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова Минздрава России Дмитрий Майстренко.

Речь о новом направлении в медицине и онкологии — тераностике, когда радиофармпрепараты (РФП) используют не только в диагностике, но и в терапии запущенных стадий онкологических заболеваний.

– Сейчас мы лечим РФП пациентов с гормонорезистентными формами рака предстательной железы, когда другие методы себя исчерпали, и людей с запущенными стадиями нейроэндокринных опухолей (заболевание, которое может поражать поджелудочную железу, желудочно-кишечный тракт, бронхолегочную систему, а также другие органы), — рассказал он.

Ряд пациентов на терминальной (последней) стадии рака предстательной железы получили радиофармпрепарат «Актиний — ПСМА».

– Опыт первых применений показал положительные результаты. Пациенты из состояния неизлечимо больных, которым было показано пребывание в хосписе, вернулись в семью и не испытывают бытовых трудностей, а половина даже вернулись к труду, — добавил Майстренко.

По его словам, впечатляют и результаты лечения другим радиофармпрепаратом — «Актинием — ДОТАТЕ». Его получали пациенты с нейроэндокринной опухолью в стадии неконтролируемого распространения процесса, когда у них были множественные метастазы. После трех курсов лечения этих пациентов при обследовании «живых» метастазов (тех, которые могут привести к прогрессированию заболевания) не было.

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