В центральную Россию приходит настоящая осень

После продолжительной засухи на Русскую равнину наконец-то пришли долгожданные дожди. Одним из символов осенней засухи этого года стало сильно обмелевшее Краснодарское водохранилище, которое сейчас заполнено лишь на 7,5%. Об этом пишут «Метеовести».

Накануне погода начала меняться. К черноморскому побережью Кубани пришли грозовые тучи, а недалеко от Анапы даже наблюдались водяные смерчи. В Калининграде в четверг прошёл «грязный» дождь: осадки смешались с песком, оставляя жёлтые следы на автомобилях. Это последствия недавних пыльных бурь в Прикаспийском регионе.

Продолжительное бабье лето на Русской равнине объяснялось влиянием антициклона. Область высокого давления с малооблачной погодой долгое время удерживала контроль над регионом. Теперь ситуация меняется. На север и северо-запад региона пришли дождевые тучи циклона, который несёт холодный воздух из района Баренцева моря. Сегодня облачные поля холодного фронта протянутся через Центральную Россию, начиная от арктического побережья и до верховий Днепра. В северной части Карелии, на Кольском полуострове, в Поморье и Республике Коми дожди могут перейти в снег, а наиболее сильные осадки ожидаются в Центральных и Заполярных регионах.

В Москве, например, дожди не выпадали почти три месяца. Утром погода будет ещё относительно тёплой, с температурой до +15 градусов. Но после полудня, с приходом атмосферного фронта, начнутся ливни, и температура резко понизится. К концу дня может выпасть до 11 мм осадков — это примерно половина нормы для первой декады октября.

Вторжение холодного воздуха создаст резкий температурный контраст на Русской равнине. В северной части региона установится настоящая осенняя погода — в субботу в средней полосе будет не выше +10…+15 градусов. В то же время на юге сохранится летнее тепло. В Черноземье днём будет +20…+25 градусов, а в Крыму и на Кубани до +23…+28 градусов.

В Воронеже солнечная погода продержится до середины следующей недели, с дневными температурами около +22…+24 градусов. Только в субботу возможны небольшие дожди, которые слегка понизят дневную температуру.

В Москве вероятность осадков повышена, а температура с трудом достигнет +12…+15 градусов. В понедельник ожидается кратковременное потепление до +18 градусов, но затем снова похолодает.