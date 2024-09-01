Воскресенье, 1 сентября, 2024

В Центральной областной библиотеке в Рязани откроется фотовыставка «Куклы и дети»

Автор: 7info 2

Опубликовано

5 сентября в 12 часов в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина откроется фотовыставка просветительского проекта «Куклы и дети».

Во все времена куклы были лучшими подружками девочек. Их наряжали и причесывали, с ними устраивали чаепитие и отправлялись на прогулку, им доверяли самые сокровенные тайны. Переходя из поколения в поколение, от мамы к дочке, от бабушки к внучке, они впитывали в себя радости и горести своих хозяек. Но сами при этом оставались детьми. Никто не расскажет вам, что повидала кукла на своем жизненном пути. Никто. Ну разве что она сама.

Авторский проект «Куклы и дети» писательницы и коллекционера Татьяны Бадаловой знакомит современных детей с искусством прошлых веков.  Через общение с антикварной или винтажной куклой они могут почувствовать себя на месте своих бабушек и прабабушек. Этому, в том числе, способствует стилизация одежды ребенка и окружающих аксессуаров под эпоху, которую представляет кукла. 

Серия проекта, которую представят в библиотеке, называется «Хочешь секрет?». Секреты подружек раскрывает фотограф Олеся Жанько.

Во время презентации гости встретятся с автором проекта и владелицей коллекции Татьяной Бадаловой и получат возможность вживую увидеть одну из жемчужин собрания – антикварную куклу, которой 135 лет. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по портретной фотографии на смартфон.  

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В Центральной областной библиотеке в Рязани откроется фотовыставка "Куклы и дети"

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