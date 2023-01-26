В бундестаге допустили поставки истребителей Украине в будущем

Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву. Такое решение Берлин способен принять в том случае, если танки Leopard 2 через несколько месяцев не принесут желаемого успеха. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.
На этом фоне он считает, что власти могут пойти на поставки истребителей, хотя сейчас такую возможность Берлин исключает.
25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.
Подробнее читайте в интервью депутата бундестага «Известиям»:
«Это еще один шаг к большей военной эскалации»
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