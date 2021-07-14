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Среда, 14 июля, 2021
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В Брянске выяснили, почему мужчина скончался после прививки от коронавируса

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В Брянске выяснили, почему мужчина скончался после прививки от коронавируса
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 СМИ «Городской»  провело опрос на улицах Брянска о вакцинации от коронавируса.

В городе уже привиты более 230 тысяч жителей.  Одна из респондентов ответила, что её муж скончался после прививки. Заявление вызвало большой общественный резонанс.  Власти обещали разобраться и провести расследование.

«Брянские новости» пишут, что женщина, отвечавшая на вопросы корреспондента  «Городского», была в разводе с умершим. Мужчина проживал с другой партнёршей и собирался с ней на отдых в Сочи.   Именно этот факт подтолкнул его сделать прививку.

Вероятно, в момент первой прививки, он уже был болен коронавирусом. Мужчина работал охранником в телецентре. Его коллеги тоже заболели.

Кроме того, у скончавшегося было побочное заболевание – сахарный диабет.

В настоящее время  заинтересованные ведомства занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

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