В Брянске выяснили, почему мужчина скончался после прививки от коронавируса

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СМИ «Городской» провело опрос на улицах Брянска о вакцинации от коронавируса.

В городе уже привиты более 230 тысяч жителей. Одна из респондентов ответила, что её муж скончался после прививки. Заявление вызвало большой общественный резонанс. Власти обещали разобраться и провести расследование.

«Брянские новости» пишут, что женщина, отвечавшая на вопросы корреспондента «Городского», была в разводе с умершим. Мужчина проживал с другой партнёршей и собирался с ней на отдых в Сочи. Именно этот факт подтолкнул его сделать прививку.

Вероятно, в момент первой прививки, он уже был болен коронавирусом. Мужчина работал охранником в телецентре. Его коллеги тоже заболели.

Кроме того, у скончавшегося было побочное заболевание – сахарный диабет.

В настоящее время заинтересованные ведомства занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.