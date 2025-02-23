После пожара в больнице в Рыбном пациенты продолжат лечение в других медучреждениях

В Рыбном после пожара в РЖД-больнице пациенты продолжат лечение в других меучреждениях Рязанской области. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Рыбновская районная больница примет больных для обеспечения специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по профилям терапия и неврология. Амбулаторно-поликлиническое подразделение №1 «РЖД-Медицина» по адресу ул. Комсомольская, д. 14 перешло на новый график работы. Приём будет осуществляться в две смены в здании детской поликлиники. Педиатры принимают с 8 до 14 часов и с 10 до 16 часов на первом этаже. Здесь же проводится доврачебный прием.

Участковые терапевты работают в две смены с 8 до 14 часов и 12 до 18 часов, но на втором этаже. Там же врач-хирург ждет своих пациентов с 8 до 14 часов. Кроме этого, здесь осуществляются профилактические осмотры.

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Врачи узкой направленности переведены в поликлинику в Рязань ул. Малое шоссе, д.18, где будут вести профильный прием. Обслуживание экстренных вызывов сохраняется в рабочем режиме.