В больнице Петербурга пациентка загорелась во время операции

В Петербурге пациентка Елизаветинской больницы, расположенной на улице Вавиловых, получила ожоги во время операции, пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент случился в среду, 6 апреля. Во время хирургического вмешательства под простынёй загорелся антисептик. Женщина получила ожоги головы, плеча и туловища.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После обработки ран её отпустили домой.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка.