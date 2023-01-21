Суббота, 21 января, 2023
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В боях за Артемовск в ДНР погиб боец ЧВК «Вагнер» из Череповца

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В Череповце похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Эдгара Римшана, сообщил портал «Череповец-поиск».

Военному было 33 года. Он погиб 20 декабря в Артемовске в Донецкой Народной Республике.

«Довести дело до освобождения братского народа от нацизма славному бойцу не удалось», – заявила глава города Маргарита Гусева.

Церемония прощания с Римшаном прошла 21 января. Он учился в 7-й и 34-й школах Череповца. Прошел срочную службу на флоте, после чего подписал контракт.

В ноябре прошлого года Римшан стал бойцом ЧВК «Вагнер».

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