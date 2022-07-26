В ближайшие дни в Рязани сохранится жара

По сообщению синоптиков, 27 и 28 июля на территории Рязани ожидается жаркая погода, сообщил официальный сайт мэрии.

Днем столбики термометров поднимутся до 27-32 градусов. Метеорологи обещают переменную облачность, местами возможны грозы, кратковременные дожди.

Жителей города просят быть осторожными в жаркую погоду и напоминают, что врачи рекомендуют людям старшего возраста, детям, а также горожанам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, быть особенно внимательными.

Не рекомендуется выходить на улицу в дневное — самое жаркое время. Необходимо пить больше воды, использовать головной убор.