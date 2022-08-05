В Биробиджане ревнивица заставила соперницу чистить зубы ершиком

Суд вынес приговор 24-летней Юлианне Безуглой, которая несколько часов издевалась над 19-летняя Натальей Парыгиной в Биробиджане, пишет КП.

История произошла в октябре 2020 года. Зрителями всего происходящего были еще пятеро человек, среди которых оказался парень-подросток.

По версии следствия, жертву похитили, избивали, плевали ей в лицо, заставляли чистить зубы туалетным ершиком.

«Пихай в толчок. Теперь в рот. Сюда мне лицо свое показывай. Вот умничка», – приказывала злоумышленница.

Ни один из находящихся парней не попробовал остановить девушку. Вскоре стражи порядка задержали компанию. Выяснилось, что поводом для издевательств стала ревность к парню по имени Саша, более известному по прозвищу Часик. Мужчина решил позлить Безуглую знаками внимания к Парыгиной. При этом потерпевшая отметила, что у нее ничего не было с парнем.

«Я боялся за жизнь своей девушки, поэтому ничего не мог», – заявил позже молодой человек жертвы Никита, который наблюдал за происходящим.

В итоге Безуглая проведет ближайшие 18 лет в колонии общего режима.