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В Белгородской области оправдали убившую мужа медсестру

Елена Лобанова
В Белгородской области оправдали убившую мужа медсестру
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В Белгородской области суд оправдал женщину, которая убила своего мужа. Мужчина был инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

Следователи выяснили, что семья жила благополучно на протяжении многих лет. Однако около 20 лет назад у мужчины случился инсульт и его левую половину тела парализовало. В ноябре 2019 года его состояние ухудшилось.  

Супруга работала медсестрой и ухаживала за мужем, так как тот не мог передвигаться самостоятельно. К тому времени он стал раздражительным и злость вымещал на супруге. В ноябре 2019 года женщина его задушила.

Присяжные оправдали женщину, обвиняемую в «умышленном причинении смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

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