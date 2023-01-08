В Белгороде убрали с рекламного пиллара в центре города изображение солдата Дмитрия Бекетова, погибшего во время спецоперации на Украине, написал «Бел.Ру».

Ранее горожане жаловались, что фотографию военного разместили рядом с рекламой птицы, рыбы и икры по акции.

Теперь вместо снимка покойного белгородца висят поздравление с Новым годом и реклама службы доставки.

Изображение Бекетова осталось на других пилларах. Там оно соседствует с фотографиями других белгородцев, умерших во время боевых действий на Украине.