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В Башкирии сотрудника МЧС подозревают в халатности, повлекшей гибель 11 пенсионеров

Александр Ильин
В Башкирии сотрудника МЧС подозревают в халатности, повлекшей гибель 11 пенсионеров
ГУ МЧС по Республике Башкортостан

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Следователи республики Башкортостан обвинили сотрудника МЧС в преступной халатности, которая привела к гибели 11 человек. Об этом сообщает «NewsBash».

Речь идёт об инциденте, случившемся 5 декабря 2020 года в селе Ишбулдино. Тогда во время пожара в доме престарелых «Дом милосердия» погибло 11 постояльцев. 

Как выяснило следствие, в доме не соблюдались требования пожарной безопасности: использовались электрические обогреватели и отсутствовали аварийные выходы. 

Продолжая расследование трагедии, правоохранители привлекли к ответственности замначальника Учалинского межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС региона. 

По данным полиции, мужчина выявил на объекте нарушения пожарной безопасности, но не предпринял попытки устранить их. 

По факту халатности, которая привела к гибели 11 пенсионеров, в отношении сотрудника МЧС возбудили уголовное дело. В скором времени его рассмотрит суд. 

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