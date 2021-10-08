В Башкирии сотрудника МЧС подозревают в халатности, повлекшей гибель 11 пенсионеров

Следователи республики Башкортостан обвинили сотрудника МЧС в преступной халатности, которая привела к гибели 11 человек. Об этом сообщает «NewsBash».

Речь идёт об инциденте, случившемся 5 декабря 2020 года в селе Ишбулдино. Тогда во время пожара в доме престарелых «Дом милосердия» погибло 11 постояльцев.

Как выяснило следствие, в доме не соблюдались требования пожарной безопасности: использовались электрические обогреватели и отсутствовали аварийные выходы.

Продолжая расследование трагедии, правоохранители привлекли к ответственности замначальника Учалинского межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС региона.

По данным полиции, мужчина выявил на объекте нарушения пожарной безопасности, но не предпринял попытки устранить их.

По факту халатности, которая привела к гибели 11 пенсионеров, в отношении сотрудника МЧС возбудили уголовное дело. В скором времени его рассмотрит суд.