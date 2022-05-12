В Балашихе мать убила сына и совершила самоубийство из-за проблем с ипотекой

В подмосковной Балашихе погибли 42-летняя женщина и её 15-летний сын, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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11 мая женщину и подростка в состоянии сильного недомогания обнаружила родственница потерпевших. На место происшествия прибыли медики, однако мать и сын скончались.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

«К настоящему времени следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК.

По данным источника РЕН ТВ, у женщины были проблемы с финансами и ипотекой, которую она взяла в 2016 году. В день трагедии россиянка получила исполнительный лист о выселении и решила покончить с собой, заставив сына сделать тоже самое.