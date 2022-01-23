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Воскресенье, 23 января, 2022
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В Амурской области отец разбил голову 6-месячному сыну, мешавшего спать

Александр Ильин

В городе Белогорск Амурской области 32-летний местный житель подозревается в убийстве своего полугодовалого сына, который мешал ему спать, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. 

Как рассказал следователям задержанный, ночью ребенок мешал ему спать. Он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь по этажам. 

В один момент его терпение не выдержало и он бросил ребёнка на пол. После мужчина вернулся в квартиру и рассказал супруге о случившемся. Мальчика с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, однако он не выжил. 

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Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

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