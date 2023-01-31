В Алатыре простились с погибшим мобилизованным Михаилом Сумкиным

В городе Алатырь Чувашской республики простились с погибшим во время специальной военной операции Михаилом Сумкиным. Об этом сообщила ВКонтакте местная администрация.

Сумкин — уроженец город, ему было 33 года. Закончил Гимназию №6. Отучился на инженера в ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени B.C. Черномырдина» в городе Чебоксары. С 2012 года работал на АО «Чебоксарский электроаппаратный завод». В 2015 году вернулся в Алатырь, трудился на местных предприятиях.

Мужчину мобилизовали 25 октября, 29 декабря он погиб, исполняя воинский долг.

Проститься с земляком пришли представили местной власти, родные и близкие.