Вторник, 31 января, 2023
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В Алатыре простились с погибшим мобилизованным Михаилом Сумкиным

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Фото: vk.com/alatpress

В городе Алатырь Чувашской республики простились с погибшим во время специальной военной операции Михаилом Сумкиным. Об этом сообщила ВКонтакте местная администрация.

Сумкин — уроженец город, ему было 33 года. Закончил Гимназию №6. Отучился на инженера в ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени B.C. Черномырдина» в городе Чебоксары. С 2012 года работал на АО «Чебоксарский электроаппаратный завод». В 2015 году вернулся в Алатырь, трудился на местных предприятиях.

Мужчину мобилизовали 25 октября, 29 декабря он погиб, исполняя воинский долг. 

Проститься с земляком пришли представили местной власти, родные и близкие. 

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