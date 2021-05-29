В Академии ФСИН освятили купол и колокола строящегося храма-часовни в честь Преподобного Сергия Радонежского

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29 мая в Академии ФСИН России состоялась церемония освящения купола, колоколов и воздвижение креста на главный купол строящегося храма-часовни в честь Преподобного Сергия Радонежского – покровителя образования, учащихся и воинов.

Церемонию освящения провел Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он отметил, что воспитание оступившихся одна из самых тяжелых и ответственных педагогических задач.

Руководство академии выразило слова благодарности за поддержку всех начинаний в развитии вуза Федеральной службе исполнения наказаний, УФСИН России по Рязанской области, правительству Рязанской области и администрации города Рязани, Рязанской митрополии, силовым ведомствам региона, друзьям, партнерам и выпускнику 2002 года Александру Лукьянову, который оказал большое содействие в деле воздвижения храма-часовни на территории родного вуза.

За последние девять лет укреплено взаимодействие в соответствии с заключенным договором между Академией ФСИН России и Рязанской митрополией РПЦ. С 2013 г. осуществляется постоянное взаимодействие с Синодальным отделом Московского патриархата по тюремному служению. На качественно новый уровень выведено взаимодействие по линии включения представителей РПЦ в массовые, групповые и индивидуальные формы воспитательной работы с курсантами, слушателями и студентами академии.