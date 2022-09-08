В администрации Рязани прошло заседание КЧС

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, под председательством главы администрации города Елены Сорокиной, состоялось 8 сентября. Его участниками стали руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий.

В рамках проводимой Главным управлением МЧС России по Рязанской области штабной тренировки обсудили вопросы при возможном возникновении в областном центре чрезвычайной ситуации в осенне-зимний период. С руководителями структурных подразделений проработаны ситуации по предупреждению и ликвидации ЧС на территории города Рязани и принятие оперативных мер при их возникновении.