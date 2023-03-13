В 2023 году в Рязанской области отремонтируют 4 музея

В 2023 году в Рязанской области капитально отремонтируют 3 краеведческих музея – в Сасово, Скопине и Ряжске, а также Михайловский исторический музей. Работы пройдут по национальному проекту «Культура». Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

В Сасовском краеведческом музее уже стартовали работы. В планах – обновление фасада здания, ремонт пола, потолков и лестниц, замена инженерных коммуникаций.

В Скопинском краеведческом музее планируют обновить фасад, отремонтировать отмостки и инженерные коммуникации, заменить пол, потолки, кровлю, окна и двери.

В Ряжском краеведческом музее демонтировали залы с экспозициями. Здесь пройдут ремонт фасада и косметический ремонт выставочных залов. Планируется заменить напольные покрытия и окна, а также сделать перепланировку комнат.

В Михайловском историческом музее проведут ремонт цоколя и фундамента, стен, перегородок, лестниц и крылец, заменят деревянные перекрытия и покрытия, окна, все двери, инженерные коммуникации, а также обустроят систему видеонаблюдения.