В 2022 году сведения о границах двух особо охраняемых природных территорий внесены в ЕГРН

В 2022 году в ЕГРН внесены 2 границы особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В 2021 году Росреестром принят комплексный план по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями. В его развитие ведомство утвердило «дорожные карты» с субъектами Российской Федерации.

В рамках «дорожной карты», в том числе, проводятся работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) административных и иных границ (границ между субъектами Российской Федерации, населенных пунктов, территориальных зон, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий).

Особо охраняемые природные территории — участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории таких территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

В 2022 году Госреестр пополнился сведениями о государственном природном заказнике «Рязанский» и государственном природном заповеднике «Окский». В общей сложности теперь в ЕГРН содержится информация о 3 границах особо охраняемых природных территорий федерального значения. Сведения о границе особо охраняемой природной территории федерального значения «Национальный парк «Мещерский» содержатся в Госреестре недвижимости с декабря 2012 года.

Охрана территорий природных парков, государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий осуществляется государственными органами, в ведении которых они находятся.

Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяются положением об особо охраняемой природной территории.

Виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются правилами землепользования и застройки, в случае, если в пределах особо охраняемых природных территорий установлены границы населенных пунктов. При этом границы таких населенных пунктов должны содержатся в ЕГРН.

«Использование земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории, должно осуществляться с учетом режима особой охраны этой особо охраняемой природной территории»,– рассказала начальник отдела инфраструктуры пространственных данных Кадастровой палаты по Рязанской области Ирина Корнеева.

Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны. При этом физические лица, не проживающие в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, могут посещать такие территории бесплатно или за плату.

Узнать, входит ли земельный участок в границы особо охраняемых природных территорий можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» либо заказав выписку из ЕГРН через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты или на официальном сайте Росреестра.

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