В 2022 году Рязанский кардиодиспансер нарастил объём высокотехнологичной медицинской помощи

Главный врач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов подвёл итоги работы в 2022 году. По его словам, объём высокотехнологичной медпомощи пациентам отмечается по всем позициям.

В частности, число эндоваскулярных вмешательств на коронарных сосудах у пациентов с инфарктом каждый год растёт на 50-100. В прошлом году показатель составил 1250. Как отметил кандидат медицинских наук Александр Данилов, это главное условие спасения жизни больных с инфарктом миокарда.

Александр Данилов: «Хорошие данные по эндоваскулярной установке аортальных клапанов. Это современная, высокотехнологичная методика. Пациенты, как правило, поступают в тяжёлом состоянии. Бывает, что от них отказываются кардиохирурги, работающие на «открытом» сердце. Эндоваскулярная постановка клапана для таких больных – единственный выход. В прошлом году мы сделали 11 операций, до этого делали от 4 до 6»

Увеличиваются объёмы постановки кардиостимуляторов при тяжёлых нарушениях ритма – в 2022 году поставлено 420 аппаратов.

В минувшем году провели принципиально новые операции, которые никогда не проводились в медучреждении. Это постановка окклюдера – специального устройства, так называемой «ловушки тромбов». Это снижает риск развития инсультов, инфарктов, артериальных тромбозов. В 2022 врачи Рязанского кардиодиспансера впервые поставили два окклюдера.

Успешным оказался дебют по установке СRТ – современного многофункционального устройства, способного работать как электрокардиостимулятор, улучшать функцию сердца и в экстренных случаях наносить разряд для спасения жизни пациента при остановке сердца.

Александр Данилов: «Все методики, освоенные коллективом, очень успешные. Они реально работают на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, сохранение качества жизни наших пациентов. Нам есть чем гордиться»

Мероприятия проведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».