В 2022 году Рязанский кардиодиспансер нарастил объём высокотехнологичной медицинской помощи

Главный врач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов подвёл итоги работы в 2022 году. По его словам, объём высокотехнологичной медпомощи пациентам отмечается по всем позициям.
В частности, число эндоваскулярных вмешательств на коронарных сосудах у пациентов с инфарктом каждый год растёт на 50-100. В прошлом году показатель составил 1250. Как отметил кандидат медицинских наук Александр Данилов, это главное условие спасения жизни больных с инфарктом миокарда.
Увеличиваются объёмы постановки кардиостимуляторов при тяжёлых нарушениях ритма – в 2022 году поставлено 420 аппаратов.
В минувшем году провели принципиально новые операции, которые никогда не проводились в медучреждении. Это постановка окклюдера – специального устройства, так называемой «ловушки тромбов». Это снижает риск развития инсультов, инфарктов, артериальных тромбозов. В 2022 врачи Рязанского кардиодиспансера впервые поставили два окклюдера.
Успешным оказался дебют по установке СRТ – современного многофункционального устройства, способного работать как электрокардиостимулятор, улучшать функцию сердца и в экстренных случаях наносить разряд для спасения жизни пациента при остановке сердца.
Мероприятия проведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram